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Наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирусом в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в Киеве. Это те регионы, где регистрируют большое количество новых случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

"Наиболее напряженная ситуация с точки зрения коечного фонда, наполненности наших больниц - в Донецкой, Одесской областях, в городе Киев, в Харьковской области. То есть, те регионы, где у нас сейчас большое количество новых случаев регистрируется. Также Сумская область", - сказал он.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5728 человек, зафиксировано 108 летальных случаев, 1920 пациентов выздоровели.
ForUm

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