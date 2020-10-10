За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5728 человек, зафиксировано 108 летальных случаев, 1920 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 10 октября.
Таким образом, в Украине прервалась череда антирекордов по заболеваемости, фиксировавшаяся три дня подряд (днем ранее заболели 5804 человека, 8 октября — 5397, 7 октября — 4753), но уровень инфицирования остается на стабильно высоком уровне.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 256 266 человек, из них 112 570 выздоровели, летальных исходов — 4887.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 7466 случаев;
Волынская область — 9527 случаев;
Днепропетровская область — 8580 случаев;
Донецкая область — 5599 случаев;
Житомирская область — 8024 случая;
Закарпатская область — 10 761 случай;
Запорожская область — 5346 случаев;
Ивано-Франковская область — 15 000 случаев;
Кировоградская область — 1288 случая;
Киев — 26 995 случаев;
Киевская область — 10 892 случая;
Львовская область — 22 386 случаев;
Луганская область — 1712 случаев;
Николаевская область — 4394 случая;
Одесская область — 16 445 случаев;
Полтавская область — 4206 случаев;
Ровенская область — 14 259 случаев;
Сумская область — 6633 случая;
Тернопольская область — 15 590 случаев;
Харьковская область — 23 852 случая;
Херсонская область — 1806 случаев;
Хмельницкая область — 8464 случая;
Черновицкая область — 16 137 случаев;
Черкасская область — 5479 случаев;
Черниговская область — 5425 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Минздрав может увеличить количество коек для больных коронавирусом до 50 тысяч.
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