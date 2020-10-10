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В России число новых случаев коронавируса второй день подряд превышает майские показатели и составляет 12 846 случаев, общее число зарегистрированных в стране случаев заболевания выросло до 1 285 084, следует из данных оперативного штаба.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 12 846 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3338 (26,0%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.

Согласно нему, темп прироста коронавируса в стране составляет 1%, а всего зарегистрировано 1 285 084 случая заболевания.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5728 человек, зафиксировано 108 летальных случаев, 1920 пациентов выздоровели.
ForUm

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