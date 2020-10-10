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В субботу, 10 октября, подразделения армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) получили приказ о прекращении огня. Накануне Армения и Азербайджан согласовали в Москве режим прекращения огня.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства бороны Армении Шушан Степанян.

"Подразделениям армии обороны Арцаха (непризнанная НКР, - ред.) приказано прекратить огонь", - сообщила она.

Отметим, накануне Армения и Азербайджан согласовали совместный документ из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие.

Напомним, сегодня Азербайджан заявлял об обстрелах со стороны Армении
ForUm

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