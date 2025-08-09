﻿
Свiт

Вірменія й Азербайджан воювали 35 років, а тепер завдяки Трампу стали друзями

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим заявив, що Вірменія та Азербайджан, які воювали 35 років, тепер стали друзями, за його словами, обидві країни зобов’язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю і поважати територіальну цілісність одна одної.

"Вірменія та Азербайджан зобов’язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю і поважати територіальну цілісність один одного", — цитує Дональда Трампа Clash Report.

Крім того, Трамп повідомив про зняття обмежень на оборонну співпрацю між Азербайджаном і США: "Ми знімаємо обмеження на оборонну співпрацю між Азербайджаном і США".

Найголовніше ж, що президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали історичну мирну угоду між своїми країнами. Посередником виступив президент США Дональд Трамп.

 Автор: Богдан Моримух

