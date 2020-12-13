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Главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу провели переговоры на фоне обострения в Нагорном Карабахе. В армянском оборонном ведомстве заявили о провокации вооруженных сил Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

«Министерство обороны республики Армения решительно осуждает провокацию вооруженных сил Азербайджана. Нынешняя ситуация... ставит под угрозу хрупкий мир», - указано в сообщении.

Отмечается, что Арутюнян находится с рабочим визитом в России.

«Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации министр обороны РА Вагаршак Арутюнян также обсудил этот вопрос во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу», - проинформировали в армянском министерстве.

Также указано, что в настоящий момент в Гадрутском районе между военнослужащими Армении, России и Азербайджана идут переговоры по урегулированию ситуации и возвращению сторон на прежние позиции.

Напомним, президент Армении Армен Саркисян требует созвать внеочередное заседание парламента. Он заявил о нарушении азербайджанскими вооруженными силами перемирия в Нагорном Карабахе.
ForUm

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