Министерство обороны и Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана обвинили армянских военных в провокациях в воскресенье, 13 декабря. Из-за этого в Нагорном Карабахе началась антитерритористическая операция (АТО).

«С 26 ноября армянские военные, не покинувшие регион в соответствии с трехсторонним заявлением президентов Азербайджана и РФ, а также премьера Армении, наоборот, создали боевые позиции и в последние дни осуществили ряд провокаций и терактов против азербайджанских военных и гражданских лиц», – говорится в заявлении Минобороны и СГБ.

В частности, утверждается, что 26 ноября армянские военные атаковали позиции ВС Азербайджана в селе Шур Ходжавендского района – в результате погибли трое азербайджанских военных, еще двое получили ранения.

Кроме этого, говорится в заявлении, 8 декабря была «осуществлена провокация» близ поселка Гадруд Ходжавендского района, в результате чего погиб еще один азербайджанский военный, а также тяжелое ранение получил сотрудник компании сотовой связи Azercell.

«На основании этого, СГБ Азербайджана вынуждена была провести антитерритористическую операцию в этом районе», – говорится в заявлении.

Между тем пресс-служба МИД Армении заявляет, что военные Азербайджана предприняли новые попытки нападений на села Большой Шен и Старый Шен Гадрутского района в Карабахе.

«11 декабря в 20:40 силы спецназа ВС Азербайджана предприняли атаку на села Старый Таглар и Хцаберд Гадрутского района на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, воспользовавшись тем обстоятельством, что на данном участке не размещены российские миротворческие силы. Аналогичные провокационные действия ВС Азербайджана продолжились также сегодня в направлении населенных пунктов Большой Шен и Старый Шен Гадрутского района», – говорится в сообщении.

Напомним,накануне в Карабахе заявили о наступлении Азербайджана.