Азербайджан заявляет об огневых ударах со стороны Армении в субботу, 10 октября, несмотря на договоренности о перемирии. Бои продолжаются в городе Гадрут в Нагорном Карабахе.

Об этом информирует Министерство обороны Азербайджана.

«С полудня 9 октября до утра 10 октября на всей протяженности фронта продолжались боевые действия различной интенсивности, противнику были нанесены огневые удары. Противник с Ходжалинского направления подвергает интенсивному обстрелу Гадрут с применением реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщениях.

В ведомстве отмечают, что азербайджанская армия, уничтожила значительное количество боевой техники Армении.

«В результате продолженной Азербайджанской Армией наступательной операции за этот период точным огнем было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы противника, 13 танков, 4 РСЗО БМ-21 Град, 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация, 2 зенитные установки M55 Застава, 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы», — утверждают в МИД Азербайджана.

Напомним, Армения и Азербайджан провели переговоры в РФ.