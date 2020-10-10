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Министерство здравоохранения может увеличить количество коек для лечения пациентов с COVID-19 до 50−51 тысяч.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

«У нас только 37 тысяч коек отведено под кислород. Мы втрое увеличили это количество по сравнению с началом апреля. Мы понимаем, что увеличим еще примерно до 50−51 тысяч коек. Почему к такому количеству? Потому что мы не можем все забрать под COVID-19. Мы можем забрать только 30% от общего количества коек, потому, что остальные — у нас есть инфаркты, является инсульты, являются роды, являются хирургические вмешательства», — сказал он.

Степанов сообщил, что по состоянию на вечер пятницы, 9 октября, в больницах находится «немного меньше 20 тысяч пациентов с COVID-19, которые имеют среднее и тяжелое течение болезни».

Также министр сообщил, что Минздрав планирует забрать для лечения коронавирусной болезни больницы ПАТ Укрзализныця и Академии медицинских наук Украины.

«Во всяком случае, в Киеве мы это будем делать. Я думаю, мы в ближайшее время введем их», — сказал он.

Напомним, Шмыгаль поручил увеличить число койкомест в регионах.
ForUm

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