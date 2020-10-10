В столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте продолжается тишина. В городе впервые за несколько дней не были слышны звуки воздушной сирены и падающих снарядов.

Об этом сообщает Panorama.

Это произошло накануне трехсторонней встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве. Тишина продолжилась и после окончания переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе.

По результатам обсуждения, Баку и Ереван договорились об установлении режима прекращения огня с 12:00 субботы, 15 октября.

В столице также отключен свет в домах, в том числе для ухудшения видимости беспилотников.

Напомним, Армения и Азербайджан провели переговоры в РФ.