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В столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте продолжается тишина. В городе впервые за несколько дней не были слышны звуки воздушной сирены и падающих снарядов.

Об этом сообщает Panorama.

Это произошло накануне трехсторонней встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве. Тишина продолжилась и после окончания переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе.

По результатам обсуждения, Баку и Ереван договорились об установлении режима прекращения огня с 12:00 субботы, 15 октября.

В столице также отключен свет в домах, в том числе для ухудшения видимости беспилотников.

Напомним, Армения и Азербайджан провели переговоры в РФ.
ForUm

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