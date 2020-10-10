В столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте продолжается тишина. В городе впервые за несколько дней не были слышны звуки воздушной сирены и падающих снарядов.
Об этом сообщает Panorama.
Это произошло накануне трехсторонней встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве. Тишина продолжилась и после окончания переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе.
По результатам обсуждения, Баку и Ереван договорились об установлении режима прекращения огня с 12:00 субботы, 15 октября.
В столице также отключен свет в домах, в том числе для ухудшения видимости беспилотников.
Напомним, Армения и Азербайджан провели переговоры в РФ.
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