В Харькове городские и областные больницы уже на 100% заполнены пациентами с СOVID-19, и только за счет свободных детских кроваток и мест для беременных регион держится в оранжевой зоне.

Об этом заявил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает Укринформ.

«Фактически у нас оранжевая зона. Это фактически. Я должен сказать, что реально мы даже не в красной зоне, а уже в черной. Заполненность коек на самом деле сейчас стопроцентная. Для того, чтобы формально перейти в красную зону, нам необходимо 5 дней подряд иметь заполненность по одному критерию 75%. На сегодня заполняемость 70%», - сказал Кучер.

Он пояснил, что показатель такой, потому свободными остаются кровати, выделенные для детей (из 500 пока заняты 11), и кровати в городском роддоме №2 (из выделенных 110 заняты 9). «Только благодаря этому сегодня мы еще остаемся в оранжевой зоне», - отметил Кучер.

По его данным, количество ежедневных госпитализаций в регионе превышает количество выписанных пациентов.

«Госпитализируются от 60 по области до 90 человек. Для того, чтобы нам разместить этих людей, а есть такие, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, нам необходимо такое же количество и выписать. Это как раз является подтверждением того, что ситуация является критической», - заявил председатель ОГА.

Он добавил, что в ближайшее время будет дополнительно выделено 320 коек в областных и городских больницах, также заведения планируют дополнительную закупку концентраторов.

Как сообщалось, в Харьковской области зарегистрировано 23 341 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19, из них 5 073 пациента выздоровели, 402 человека умерли. На этой неделе дважды было зарегистрировано более 600 новых случаев за сутки.

В городских больницах кровати ставят уже в коридорах и холлах, а областная инфекционная больница, рассчитанная на 240 мест, размещает 280-300 пациентов.

По состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.