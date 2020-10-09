По состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4779 летальных, 110650 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2522360 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2417 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 7331 случай;
Волынская область - 9373 случая;
Днепропетровская область - 8301 случай;
Донецкая область - 5372 случая;
Житомирская область - 7718 случаев;
Закарпатская область - 10 629 случаев;
Запорожская область - 5172 случая;
Ивано-Франковская область - 14 835 случаев;
Кировоградская область - 1262 случая;
Киев - 26463 случая;
Киевская область - 10 689 случаев;
Львовская область - 22 172 случая;
Луганская область - 1613 случаев;
Николаевская область - 4293 случая;
Одесская область - 16 107 случаев;
Полтавская область - 3921 случай;
Ривненская область - 13 981 случай;
Сумская область - 6404 случая;
Тернопольская область - 15 284 случая;
Харьковская область - 23 342 случая;
Херсонская область - 1714 случаев;
Хмельницкая область - 8062 случая;
Черновицкая область - 15 939 случаев;
Черкасская область - 5349 случаев;
Черниговская область - 5212 случаев.
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