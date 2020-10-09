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По состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4779 летальных, 110650 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2522360 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2417 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 7331 случай;

Волынская область - 9373 случая;

Днепропетровская область - 8301 случай;

Донецкая область - 5372 случая;

Житомирская область - 7718 случаев;

Закарпатская область - 10 629 случаев;

Запорожская область - 5172 случая;

Ивано-Франковская область - 14 835 случаев;

Кировоградская область - 1262 случая;

Киев - 26463 случая;

Киевская область - 10 689 случаев;

Львовская область - 22 172 случая;

Луганская область - 1613 случаев;

Николаевская область - 4293 случая;

Одесская область - 16 107 случаев;

Полтавская область - 3921 случай;

Ривненская область - 13 981 случай;

Сумская область - 6404 случая;

Тернопольская область - 15 284 случая;

Харьковская область - 23 342 случая;

Херсонская область - 1714 случаев;

Хмельницкая область - 8062 случая;

Черновицкая область - 15 939 случаев;

Черкасская область - 5349 случаев;

Черниговская область - 5212 случаев.
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