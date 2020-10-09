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В столичных больницах койки для больных COVID-19 заполнены уже на 70%. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Город сделал все возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом. Мы действуем на опережение. И постепенно увеличивали количество коек для приема больных, которым требуется госпитализация. Сегодня это более 2,5 тысяч коек в 20 медучреждениях столицы. Заполненность этих коек - уже более 70%», - сказал Кличко.

Он отметил, что сейчас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Так, на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1675 больных коронавирусом, из них 36 детей. 338 пациентов - в тяжелом состоянии, 527 получают кислородную поддержку, 46 - под аппаратами ИВЛ. Еще 140 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 574 больных.

Кличко подчеркнул, что с такой динамикой заболеваемости мест в коммунальных медучреждениях уже очень скоро будет не хватать.

«Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве. Речь идет о заведениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях. Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице и не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь», - отметил мэр столицы.

Он заявил, что власть на всех уровнях должна совместно противодействовать пандемии и защищать людей, а не перекладывать ответственность на кого-то.

«Нет наших - не наших больниц! Есть одна задача - оказывать помощь всем больным COVID-19. Система здравоохранения должна работать слаженно и ответственно! Также надо понимать, что, кроме больных коронавирусом, медучреждения столицы оказывают помощь всем пациентам, которые нуждаются в стационарном лечении», - подчеркнул Кличко.

Напомним, за минувшие сутки, 8 октября, в столице коронавирусом заболели 567 человек.
ForUm

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