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За минувшие сутки в столице коронавирусом заболели 567 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Ситуация с распространением вируса - тревожная. Без преувеличения. В столице впервые такое количество больных - 567 за минувшие сутки. Десять случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 463 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 26 463», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 330 женщин в возрасте от 18 до 95 лет и 11 девочек от шести до 17 лет. А также 202 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет и 24 мальчика от одного года до 17. Заболели также 29 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 78 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 295 человек. Всего коронавирус преодолели 9411 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 115, Оболонском - 83, Днепровском районе - 69 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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