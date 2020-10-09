Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провели селекторное совещание с регионами по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Секретарь СНБО отметил, что решение о проведении селекторных совещаний с председателями областных государственных администраций принято из-за значительного роста показателей заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине и имеет целью оперативный обмен информацией о ситуации в областях, корректировку стратегии противодействия эпидемии в соответствии с ситуацией и, соответственно, координации усилий органов власти.

Данилов подчеркнул прогнозируемый рост количества новых случаев инфицирования в условиях массового несоблюдения профилактических мер безопасности.

Среди первоочередных мер секретарь СНБО Украины в очередной раз подчеркнул необходимость проведения активной разъяснительной кампании о необходимости профилактики заболевания COVID-19.

Секретарь СНБО Украины акцентировал внимание глав ОГА на необходимость изучения вопроса о возможности обеспечения дополнительных мест для размещения больных коронавирусной болезнью в регионах, где наибольшее количество инфицированных.

Данилов также акцентировал, что избирательный процесс и голосование на местных выборах 25 октября должны быть организованы с учетом всех рекомендаций Минздрава.

Такие селекторные совещания под председательством премьер-министр Украины с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины будут проводиться в регулярном режиме раз в неделю.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.