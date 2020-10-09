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Председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий предлагает ввести в Украине карантин выходного дня и отправить на дистанционное обучение вузы и школы, сообщает «Украинская правда».

«Жесткий карантин мы не можем ввести сегодня. Мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Это когда семья в выходной день остается у себя в семье. Никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка», – отметил он

Радуцкий также отметил, что 641-е постановление Кабмина нужно менять, потому ВОЗ изменила критерии введения карантина и зонирование.

По его словам, 10 октября по этому поводу будет совещание у президента, где будет обсуждаться вопрос, что нужно переходить на современное карантинное зонирование.

Он также добавил, что предлагает и надеется, что это поддержат и СНБО, и президент, перевести школы и вузы на дистанционное обучение, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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