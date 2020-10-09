Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов заявил о готовности уйти со своего поста.

В своем официальном заявлении он подчеркнул, что политическая ситуация в стране достигла критической точки, передает Укринформ.

Жээнбеков заявил, что покинет свой пост «после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности».

Для урегулирования сложившейся ситуации, Жээнбеков предлагает аннулировать результаты выборов в Жогорку Кенеш и назначить новые парламентские выборы; а также отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, «что создаст законные основания для новых назначений».

«Я намерен легитимизировать кадровые изменения, которые происходят. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и покоя общества», - отметил Жээнбеков.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре политические силы.

При этом 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, связанных с властью.

Международные наблюдатели заявили, что на выборах имели место серьезные нарушения, в том числе подкуп и запугивание избирателей.

5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов.

Участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.

После этого Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать итоги выборов недействительными.

Садыр Жапаров избран новым и.о. премьер-министра Кыргызстана.