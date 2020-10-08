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Экс-полицейский Дерек Шовин, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, вышел на свободу с обязательством явиться в суд в марте 2021 года.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на NBC.

Его выпустили под залог в $1 млн.

Подозреваемый обязан явиться на рассмотрение дела в суд в марте следующего года.

Напомним, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.

В Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе происходят столкновения активистов с полицейскими, вооруженными слезоточивым газом и капсулами с перцовым раствором.

Протесты продолжаются более чем в 75 городах, в некоторых демонстрации проходят мирно, в других некоторые демонстранты сжигают здания и грабят магазины.

Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть воинские подразделения в столице страны и пригрозил сделать то же самое в регионах, если губернаторы штатов не справятся с массовыми беспорядками.
ForUm

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