Суд в Миннеаполисе в понедельник, 8 июня, определил меру пресечения в виде залога в размере одного миллиона долларов для бывшего американского офицера полиции Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда во время его задержания, сообщает УНИАН.

При этом подозреваемый согласился на ряд условий суда в случае внесения за него залога в указанном размере и освобождения из-под стражи.

В частности, Шовин не будет иметь права контактировать с членами семьи Флойда, не будет иметь права работать в сфере безопасности, обеспечения правопорядка, обязан будет сдать оружие и не сможет покидать пределы штата Миннесота.

В понедельник Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве второй степени, впервые предстал перед судом посредством видеосвязи, находясь в предварительном заключении в тюрьме Миннесоты. Следующее судебное слушание запланировано на 29 июня.

Напомним, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.

В Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе происходят столкновения активистов с полицейскими, вооруженными слезоточивым газом и капсулами с перцовым раствором.

Протесты продолжаются более чем в 75 городах, в некоторых демонстрации проходят мирно, в других некоторые демонстранты сжигают здания и грабят магазины.

Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть воинские подразделения в столице страны и пригрозил сделать то же самое в регионах, если губернаторы штатов не справятся с массовыми беспорядками.