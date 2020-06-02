Согласно результатам официального вскрытия смерть Джорджа Флойда, который умер во время задержания полицией в Миннеаполисе, наступила в результате механической асфиксии и должна рассматриваться как убийство.
Ранее к такому выводу пришла и независимая судмедэкспертиза, проведенная по просьбе родственников Флойда, пишет ВВС Украина.
В официальном заключении причиной смерти назвали «остановку сердца, осложненной действиями полиции по усмирению, ограничение движений и сдавление шеи».
В нем также приводятся данные о наличии заболевания сердца и употребления наркотиков незадолго до смерти.
Джордж Флойд умер после того, как полицейские при задержании повалили его на землю, надели на него наручники, а один из них – Дерек Шовин – несколько минут нажимал ему коленом на шею, несмотря на слова задержанного о том, что он задыхается.
Известно, что полицию вызвал владелец местного магазина, который заявил, что Флойд ушел, расплатившись фальшивой купюрой.
Видеозапись, на которой полицейский давит коленом на шею 46-летнего афроамериканца, несмотря на его слова «Я не могу дышать», вызвала акции протеста, столкновения с полицией и акты насилия в десятках американских городов.
Адвокат семьи Флойда в понедельник потребовал, чтобы обвинения в убийстве выдвинули еще трем полицейским, которые присутствовали во время смерти. Их уже уволили из полиции, но обвинений против них не выдвигали.
Полицейского Дерека Шовина, от чьих действий погиб Флойд, обвиняют в убийстве третьей степени.
Между тем протесты в США не утихают шестой день.
В Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе происходят столкновения активистов с полицейскими, вооруженными слезоточивым газом и капсулами с перцовым раствором.
Протесты продолжаются более чем в 75 городах, в некоторых демонстрации проходят мирно, в других некоторые демонстранты сжигают здания и грабят магазины.
Президент Дональд Трамп в понедельник снова сделал ряд жестких заявлений в отношении демонстрантов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время