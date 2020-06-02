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Согласно результатам официального вскрытия смерть Джорджа Флойда, который умер во время задержания полицией в Миннеаполисе, наступила в результате механической асфиксии и должна рассматриваться как убийство.

Ранее к такому выводу пришла и независимая судмедэкспертиза, проведенная по просьбе родственников Флойда, пишет ВВС Украина.

В официальном заключении причиной смерти назвали «остановку сердца, осложненной действиями полиции по усмирению, ограничение движений и сдавление шеи».

В нем также приводятся данные о наличии заболевания сердца и употребления наркотиков незадолго до смерти.

Джордж Флойд умер после того, как полицейские при задержании повалили его на землю, надели на него наручники, а один из них – Дерек Шовин – несколько минут нажимал ему коленом на шею, несмотря на слова задержанного о том, что он задыхается.

Известно, что полицию вызвал владелец местного магазина, который заявил, что Флойд ушел, расплатившись фальшивой купюрой.

Видеозапись, на которой полицейский давит коленом на шею 46-летнего афроамериканца, несмотря на его слова «Я не могу дышать», вызвала акции протеста, столкновения с полицией и акты насилия в десятках американских городов.

Адвокат семьи Флойда в понедельник потребовал, чтобы обвинения в убийстве выдвинули еще трем полицейским, которые присутствовали во время смерти. Их уже уволили из полиции, но обвинений против них не выдвигали.

Полицейского Дерека Шовина, от чьих действий погиб Флойд, обвиняют в убийстве третьей степени.

Между тем протесты в США не утихают шестой день.

В Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе происходят столкновения активистов с полицейскими, вооруженными слезоточивым газом и капсулами с перцовым раствором.

Протесты продолжаются более чем в 75 городах, в некоторых демонстрации проходят мирно, в других некоторые демонстранты сжигают здания и грабят магазины.

Президент Дональд Трамп в понедельник снова сделал ряд жестких заявлений в отношении демонстрантов.
ForUm

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