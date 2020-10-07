Холдинг «Газпром» сможет обеспечить ответные действия на решение польского регулятора, который оштрафовал участвующие в строительстве «Северного потока – 2» компании. Такое мнение высказал в среду в беседе с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно с точки зрения правового обеспечения каких-то контрдействий, будет корпорацией сделано», - сказал он.

В целом же представитель Кремля заметил, что вопрос о реакции на решение польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним по проекту «Северный поток – 2» пять европейских компаний в общей сложности на 385 млн злотых ($100 млн) нужно адресовать именно «Газпрому». «Информация новая, ее нужно с правовой точки зрения анализировать», - сказал Песков.

Говоря о том, каким образом этот шаг польских властей скажется на состоянии российско-польских отношений, пресс-секретарь Путина заметил, что их вряд ли можно назвать процветающими и вряд ли можно предположить, что что-то может сказаться на их состоянии еще более негативно. «В целом отношения находятся не на должном уровне», - констатировал Песков.