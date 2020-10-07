также в разделеМир
Трамп поручил рассекретить расследование его связей с РФ 6
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 12
В мире от коронавируса выздоровели 24,8 миллиона человек 7
В Армении готовы к зеркальным уступкам по Карабаху 29
ВОЗ: Вакцина от COVID-19 может быть готова до конца года 13
В Кыргызстане избран новый глава правительства 10
ОЗХО подтвердила отравление Навального «Новичком» 25
ВОЗ: В Европе растет апатия к COVID-19 20
Ученые установили, что COVID-19 передается и на расстоянии более 1,5 метра 17
На дне океана лежит более 14 млн тонн пластика 19
Главный инфекционист США считает, что Трампа выписали преждевременно 15
Лагард: Новая волна COVID-19 может задержать восстановление европейской экономики 18
В Кыргызстане проведут повторные парламентские выборы 20
Число пострадавших на митинге в Бишкеке возросло почти до 700 человек 11
Мэр Бишкека подал в отставку 20
Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр 22
ЦИК Кыргызстана признала выборы недействительными 24
Президент Кыргызстана заявил о попытке захвата власти в стране 13

Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) оштрафовало Газпром на еще 29 миллиардов злотых (эквивалент 7,6 млрд долл.) из-за отсутствия сотрудничества в ходе расследования по строительству газопровода «Северный поток-2».

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении председателя UOKiK Томаша Хрустны на сайте регулятора.

«UOKiK оштрафовал Газпром на 29 миллиардов злотых (эквивалент 7,6 млрд дол.) и на 234 миллиона злотых (эквивалент 61,3 млн дол.) другие компании, которые участвовали в строительстве гапоровода из-за отсутствия сотрудничества в ходе расследования по Nord Stream 2», - говорится в заявлении.

Кроме российской компании, штраф получили также компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

В ведомстве также отметили, что указанные компании обязаны расторгнуть контракты, заключенные на финансирование газопровода «Северный поток-2».

«Деятельность шести компаний негативно повлияла на конкуренцию на рынке природного газа в Польше - рынке, который имеет большое значение для всей экономики и положения отдельных домохозяйств. Запуск «Северный поток-2» угрожает непрерывности поставок природного газа в Польшу», - резюмировал Хрустны.

Ранее в августе Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) оштрафовало Газпром почти на 213 млн злотых (эквивалент 50 млн евро) из-за отсутствия сотрудничества в ходе расследования по строительству газопровода Nord Stream 2.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги