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В Харьковской области, и в частности в Харькове сутки зафиксировано больше всего случаев заболевания COVID-19. 

Как передает Укринформ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Харьковской области - 685, в том числе Харьков - 509 случаев. Это, в том числе (вопрос - Ред.) к местной власти, которой «очень нужно» было проводить концерт 3 октября в такой ситуации. Киев - 383 случая, Одесская область - 316 случаев, Днепропетровская область - 316 случаев, в том числе Днипро - 237, Донецкая область - 263 случая», - сообщил Степанов.

Как сообщал ForUm, следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина в Новобаварском районе Харькова. Там, несмотря на действующий карантин, на стадионе на Профсоюзном бульваре состоялся концерт Оли Поляковой, который посетили около 2 тысяч человек.

 
ForUm

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