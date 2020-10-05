Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина в Новобаварском районе Харькова. Там, несмотря на действующий карантин, на стадионе по Профсоюзном бульваре состоялся концерт Оли Поляковой, который посетили около 2 тысяч человек, сообщила пресс-служба облглавка.

1 октября в ходе мониторинга сети Интернет, сотрудники полиции обнаружили информацию о том, что 3 октября на территории района состоится концерт с участием известной украинской певицы. Полицейские в тот же день зарегистрировали информацию в Едином учете заявлений и сообщений. Также было написано письмо в районную администрацию с просьбой указать информацию о мероприятии, в частности, об организаторе и примерное количество участников. В письме было указано предупреждение об ответственности в соответствии с действующим законодательством в случае нарушения разрешенного количества участников и их размещения, со ссылкой на пункт 14 Постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 №641, поскольку Харьков с 28 сентября отнесен к оранжевой зоне уровня эпидемической опасности.

3 октября 40 сотрудников Новобаварского и Холодногорского отделов полиции находились по месту проведения массовых мероприятий с целью разъяснения гражданам правил соблюдения карантина, а также фиксации противоправных действий со стороны организаторов мероприятия.

Следственным отделом Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51 тыс. гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается.

Сама певица связывает открытие дела с выборами.