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На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зарегистрировано 4 888 случаев коронавируса, в частности 265 человек погибли. 

Как передает Укринформ, об этом сообщают в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.

Как отметили в Управлении, с приходом холодов из-за распространения коронавируса ситуация на оккупированном Донбассе будет ухудшаться.

«Сейчас там госпитализируют уже около 700 человек в день, пребывание пациентов в больницах становится все более длительным, и система здравоохранения вскоре перестанет справляться с наплывом зараженных», - заявили в ООН.

Гуманитарные организации предоставляют жителям востока Украины воду, продукты питания, одеяла, подушки, одежду и другие предметы первой необходимости, а также экстренную медицинскую помощь и психологическую поддержку. Однако, по состоянию на начало октября, план гуманитарного реагирования для Украины был профинансирован только на 36 процентов).

Напомним, по состоянию на 9:00 7 октября в Украине зафиксировано 4753 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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