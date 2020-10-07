По состоянию на 9:00 7 октября в Украине зафиксировано 4753 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных за сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, в Украине зафиксировано 239 337 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4597 летальных, 105970 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2455407 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2569 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 7074 случая;
Волынская область - 9037 случаев;
Днепропетровская область - 7688 случаев;
Донецкая область - 4824 случая;
Житомирская область - 7221 случай;
Закарпатская область - 10 373 случая;
Запорожская область - 4862 случая;
Ивано-Франковская область - 14 562 случая;
Кировоградская область - 1215 случаев;
Киев - 25474 случаи;
Киевская область - 10 291 случай;
Львовская область - 21 696 случаев;
Луганская область - 1394 случая;
Николаевская область - 4025 случаев;
Одесская область - 15 337 случаев;
Полтавская область - 3497 случаев;
Ривненская область - 13 532 случая;
Сумская область - 5885 случаев;
Тернопольская область - 14 737 случаев;
Харьковская область - 22 136 случаев;
Херсонская область - 1591 случай;
Хмельницкая область - 7473 случая;
Черновицкая область - 15 589 случаев;
Черкасская область - 4917 случаев;
Черниговская область - 4907 случаев.
Напомним, по состоянию на 6 октября в Украине было подтверждено 234 584 случая COVID-19, за последние сутки – 4348.
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