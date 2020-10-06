На больничном в связи с выявлением коронавирусной болезни COVID-19 находятся сегодня 22 народных депутата. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Укринформ.

«На сегодняшний день 22 человека, народных депутата Украины, находятся на больничном с подтвержденным COVID, а всего 52 народных депутата за весь этот промежуток (за время пандемии - ред.) или переболели, или к сожалению, болеют», - отметил спикер.

При этом он назвал такой показатель заболеваемости высоким, объяснив его тем, что многие народные депутаты общаются с избирателями и гражданами в целом во время работы в регионах, а поэтому «профессия накладывает свой отпечаток».

При этом он уточнил, что Верховная Рада не пошла на карантин, а продолжает работать в режиме комитетов. Кроме того, по его словам, две недели отведены для работы парламентариев в регионах, «несмотря на пандемию, продолжают работать в своих округах - это связано и с рутинной работой депутата, и с предвыборным процессом».

Как сообщалось, 30 сентября Рада приняла решение отменить пленарные заседания 1 и 2 октября, а также 6-9 октября и предусмотреть на этот период работу народных депутатов в комитетах. Причина - вспышка заболеваемости среди парламентариев и сотрудников аппарата ВР коронавирусной болезнью.