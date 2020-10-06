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Вратари сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив получили положительные результаты тестов на коронавирус, сообщил журналист каналов «Футбол» Игорь Бурбас.

Таким образом, на товарищеский матч против Франции в заявке остается только один вратарь - динамовец Георгий Бущан.

Кроме того, в поединке не смогут принять участие еще 12 игроков команды. Травмы получили Александр Зинченко, Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Виталий Буяльский и Владислав Супряга.

Еще двое игроков – Тарас Степаненко и Андрей Пятов – заболели COVID-19. В связи с этим их одноклубники из «Шахтера» Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес вынуждены пойти на карантин.

Товарищеский матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени 7 октября в 22:10 по киевскому времени. 10 и 13 октября команда встретится в Киеве с Германией и Испанией в матчах Лиги наций.
ForUm

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