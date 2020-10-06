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Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что при заполнении коек в больницах более чем на 60% больными COVID-19 в Украине будут предлагать вернуть жесткий карантин.

Об этом он сказал в эфире «Свобода слова» на ICTV, передает Украинская правда.

«Основным показателем является способность медицинской системы оказывать помощь больным COVID-19. Общее количество коек, отведенных на лечение коронавируса, составляет около 37 тысяч в Украине. В больницах находится с диагнозом или подозрением на коронавирус 16745 человек», - сказал министр.

«Если мы выйдем больше чем на 60%, мы будем предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина, а вводить жесткие ограничения на территории всей страны», - добавил он.

Степанов считает, что делать полный локдаун в Украине не нужно. Он назвал основными причинами роста количества заражений «легкомыслие» и «игру в политику».

Напомним, 5 октября Степанов заявил, что суточный прирост больных может достичь на этой неделе 5 тысяч.
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