Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что на этой неделе Украина пересечет отметку в 5 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Об этом он сказал на брифинге, передает УНИАН.

По словам Степанова, надо пересмотреть отношение к противоэпидемическим правилам, чтобы не допустить роста количества больных.

«У нас напряженная ситуация, но она не является критической. Но вместе с тем отношением, которое у нас есть сегодня к правилам новой реальности.., мы будем очень быстро расти. На прошлой неделе у нас больше 4,5 тысяч. Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти дальше», - заявил министр.

Напомним, по состоянию на 9:00 5 октября в Украине зафиксировано 3774 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.