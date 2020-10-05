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Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что на этой неделе Украина пересечет отметку в 5 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Об этом он сказал на брифинге, передает УНИАН.

По словам Степанова, надо пересмотреть отношение к противоэпидемическим правилам, чтобы не допустить роста количества больных.

«У нас напряженная ситуация, но она не является критической. Но вместе с тем отношением, которое у нас есть сегодня к правилам новой реальности.., мы будем очень быстро расти. На прошлой неделе у нас больше 4,5 тысяч. Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти дальше», - заявил министр.

Напомним, по состоянию на 9:00 5 октября в Украине зафиксировано 3774 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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