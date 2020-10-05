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Каждый человек с симптомами коронавируса должен обратиться к семейному врачу. Тот в свою очередь должен направить к пациенту мобильную бригаду, которая бесплатно сделает тест на коронавирус.

Об этом на онлайн-брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает hromadske.

По его словам, семейный врач не должен отправлять пациента «в путешествие по частным лабораториям». Если все же отправляет, Степанов посоветовал жаловаться на горячую линию Министерства здравоохранения или на горячие линии департаментов здравоохранения местной власти.

Правильный алгоритм действий при подозрении на COVID-19:

нужно обратиться к своему семейному врачу, с которым у вас заключен договор;

по общей симптоматике он должен определить, есть ли подозрение на коронавирусную болезнь;

семейный врач направляет мобильную бригаду к больному пациенту, которая делает тест;

после тестирования определяется дальнейшее лечение — если есть легкие симптомы, то пациент остается дома, иначе — его госпитализируют;

когда человек с положительным тестом на COVID-19 находится дома и у него повышается температура, он должен вызывать скорую помощь, которая госпитализирует его.

Степанов отметил, что в Украине созданы специальные мобильные бригады, которые финансируются Национальной службой здоровья и с ними заключены соответствующие договоры.

Напомним, по состоянию на 9:00 5 октября в Украине зафиксировано 3774 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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