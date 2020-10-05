также в разделеОбщество
С сентября 2021 госорганы не смогут требовать бумажные документы у украинцев
В Украине почти каждый день злоумышленники закладывают взрывчатку 5
Мошенники пытались продать должность помощника нардепа за $18 тысяч 6
МВД хочет использовать собак для выявления больных COVID-19 7
МИД планирует в феврале провести крымский саммит 8
Минздрав не советует обращаться в частную лабораторию для теста на COVID-19 14
Полиция открыла дело из-за концерта Поляковой в Харькове 12
Дело Шеремета: Суд обязал ГБР расследовать возможные фальсификации 21
Зеленский: Процесс цифровизации Украины уже необратим 12
Власти Полтавы отказались усиливать карантин 8
Глава Нацполиции выступает за легализацию проституции 12
Балух пришел в себя 23
На Буковине уже 20 человек повторно заразились COVID-19 12
Количество госпитализированных с коронавирусом увеличилось в 5 раз 9
В МВД – антирекорд по числу новых случаев COVID-19 10
В НАТО сменили главу центра информации в Украине 11
В Украине сократят полицейские отделения 73
Степанов прогнозирует более 5 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки на этой неделе 13

По состоянию на 9:00 5 октября в Украине зафиксировано 3774 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зарегистрировано 230 236 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4430 летальных, 101252 пациенты выздоровели

Всего проведено 2397905 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 1145 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 6822 случая;

Волынская область - 8734 случая;

Днепропетровская область - 7137 случаев;

Донецкая область - 4413 случаев;

Житомирская область - 6934 случая;

Закарпатская область - 10 219 случаев;

Запорожская область - 4630 случаев;

Ивано-Франковская область - 14 345 случаев;

Кировоградская область - 1184 случая;

Киев - 24736 случаев;

Киевская область - 9918 случаев;

Львовская область - 21 294 случая;

Луганская область - 1294 случая;

Николаевская область - 3819 случаев;

Одесская область - 14 729 случаев;

Полтавская область - 2965 случаев;

Ривненская область - 13 248 случаев;

Сумская область - 5453 случая;

Тернопольская область - 14 421 случай;

Харьковская область - 20 964 случая;

Херсонская область - 1496 случаев;

Хмельницкая область - 6968 случаев;

Черновицкая область - 15 286 случаев;

Черкасская область - 4550 случаев;

Черниговская область - 4677 случаев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

70
Теги