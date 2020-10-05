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За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 286 жителей столицы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 286 больных коронавирусом. Десять случаев - летальных. Всего за период пандемии, от вируса умерли 430 киевлян. На сегодня в столице уже 24 736 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Среди заболевших 163 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 12 девочек от четырех до 17 лет. А также 99 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет и 12 мальчиков от четырех до 17 лет. Заболели также 12 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

«Выздоровели за минувшие сутки больше людей, чем заболели - 399. Всего коронавирус преодолели 8263 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 54, Днепровском - 52, Дарницком и Деснянском районах - по 44 случая» , - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 5 октября в Украине зафиксировано 3774 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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