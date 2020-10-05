В Черновицкой области зафиксировали уже около 20 случаев повторного инфицирования COVID-19, сообщает пресс-служба Черновицкая областная государственная администрация.

«Не важно, в какой мы зоне карантина – красной, оранжевой, желтой или зеленой. Коронавирус живет рядом с нами, поэтому не стоит пренебрегать противоэпидемическими нормами. Носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию – это обязанность каждого из нас. Беречься нужно и тем, кто уже болел COVID-19. На данный момент около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме», – отметила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.

По данным ОГА, с 5 октября начало действовать новое эпидемическое зонирование, согласно которому Черновицкая область остается в оранжевой зоне. Но, несмотря на это, количество новых случаев заражения коронавирусом ежедневно превышает сотню.

Напомним, по состоянию на 9:00 5 октября в Украине зафиксировано 3774 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.