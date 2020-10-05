На сегодня в Украине на стационарном лечении находятся 16 745 больных COVID-19. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

«У нас число людей, которых госпитализируют каждый день, увеличивается. На сегодня число пациентов, которые находятся непосредственно в больницах, составляет 16 745 человек», - сказал он.

По словам Степанова, по состоянию на середину июля это число было 3,5 тыс.

«Почти в пять раз увеличилось число людей, одновременно находящихся в больницах», - добавил министр.

Как свидетельствуют данные Минздрава, загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Загруженность коек в целом по Украине составляет 55,3%.

Напомним, по состоянию на 9:00 5 октября в Украине зафиксировано 3774 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.