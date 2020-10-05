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За выходные на коронавирусной болезнью заболели 294 правоохранителя. За сутки зафиксировано 213 случаев COVID-19 среди сотрудников МВД, что стало новым антирекордом, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

Сейчас наибольшее количество инфицированных правоохранителей зарегистрировано в Хмельницкой области (15), Луганской области (8) и в Киеве (35).

С начала пандемии COVID-19 заболел 6441 сотрудник МВД, 5751 человек выздоровел, 16 правоохранителей умерли.

За прошедшую неделю на коронавирусной болезнью заболели 1175 правоохранителей.

Напомним, по состоянию на 9:00 5 октября в Украине зафиксировано 3774 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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