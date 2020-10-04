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По состоянию на 4 октября в Украине лишь Кировоградская область может ослабить карантин. В остальных регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, во всех областях, кроме вышеупомянутой, превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Это также касается Киева.

В среднем по стране этот показатель составляет 133,3 при норме в 40 случаев коронавирусной болезни. В Киеве этот критерий составляет 167,5, а в Кировоградской области - 20,9.

Отметим, за последние сутки в Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни, а за день до этого зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых заболеваний.
ForUm

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