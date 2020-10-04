За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4140 человек, зафиксировано 44 летальных случая, 1370 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 4 октября.

Суточный показатель заболеваемости снизился, но остается на высоком уровне. До этого четыре дня подряд в Украине фиксировали антирекорды: днем ранее заболел 4661 человек, 2 октября — 4633, 1 октября — 4069, 30 сентября — 4027.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 226 462 человек, из них 100 107 выздоровели, летальных исходов — 4397.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 6716 случаев;

Волынская область — 8591 случай;

Днепропетровская область — 6931 случай;

Донецкая область — 4187 случаев;

Житомирская область — 6749 случаев;

Закарпатская область — 10168 случаев;

Запорожская область — 4507 случаев;

Ивано-Франковская область — 14232 случая;

Кировоградская область — 1179 случаев;

Киев — 24450 случаев;

Киевская область — 9752 случая;

Львовская область — 21194 случая;

Луганская область — 1288 случаев;

Николаевская область — 3650 случаев;

Одесская область — 14539 случаев;

Полтавская область — 2812 случаев;

Ровенская область — 13107 случаев;

Сумская область — 5171 случай;

Тернопольская область — 14295 случаев;

Харьковская область — 20518 случаев;

Херсонская область — 1427 случаев;

Хмельницкая область — 6801 случай;

Черновицкая область — 15123 случая;

Черкасская область — 4480 случаев;

Черниговская область — 4595 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4661 человека, зафиксировано 92 летальных случая, 2146 пациентов выздоровели.