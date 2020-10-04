За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4140 человек, зафиксировано 44 летальных случая, 1370 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 4 октября.
Суточный показатель заболеваемости снизился, но остается на высоком уровне. До этого четыре дня подряд в Украине фиксировали антирекорды: днем ранее заболел 4661 человек, 2 октября — 4633, 1 октября — 4069, 30 сентября — 4027.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 226 462 человек, из них 100 107 выздоровели, летальных исходов — 4397.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 6716 случаев;
Волынская область — 8591 случай;
Днепропетровская область — 6931 случай;
Донецкая область — 4187 случаев;
Житомирская область — 6749 случаев;
Закарпатская область — 10168 случаев;
Запорожская область — 4507 случаев;
Ивано-Франковская область — 14232 случая;
Кировоградская область — 1179 случаев;
Киев — 24450 случаев;
Киевская область — 9752 случая;
Львовская область — 21194 случая;
Луганская область — 1288 случаев;
Николаевская область — 3650 случаев;
Одесская область — 14539 случаев;
Полтавская область — 2812 случаев;
Ровенская область — 13107 случаев;
Сумская область — 5171 случай;
Тернопольская область — 14295 случаев;
Харьковская область — 20518 случаев;
Херсонская область — 1427 случаев;
Хмельницкая область — 6801 случай;
Черновицкая область — 15123 случая;
Черкасская область — 4480 случаев;
Черниговская область — 4595 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4661 человека, зафиксировано 92 летальных случая, 2146 пациентов выздоровели.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время