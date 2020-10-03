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В ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана 3 октября было остановлено. На большинстве участков идут ожесточенные бои.

Об этом сообщила в своем Facebook представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, вооруженным формированиям непризнанного Нагорного Карабаха удалось остановить широкомасштабную атаку Азербайджана.

«На одном из направлений наши силы контратаковали. В остальных частях идут тяжелые оборонительные бои», - добавила Степанян.

Напомним, Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта.
ForUm

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