В ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана 3 октября было остановлено. На большинстве участков идут ожесточенные бои.
Об этом сообщила в своем Facebook представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, вооруженным формированиям непризнанного Нагорного Карабаха удалось остановить широкомасштабную атаку Азербайджана.
«На одном из направлений наши силы контратаковали. В остальных частях идут тяжелые оборонительные бои», - добавила Степанян.
Напомним, Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта.
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