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По состоянию на 3 октября карантин в Украине готов ослабить только один регион. Наиболее благоприятная ситуация с распространением коронавируса остается в Кировоградской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

По данным министерства, в Кировоградской области показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за 14 дней составляет 19,9 - это ниже базового показателя, который равен 40. Кроме того, в области заполнено менее половины койко-мест в больницах для пациентов с COVID-19.

Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью обстоит в следующих регионах

Тернопольская область - 304,2 случая на 100 тысяч населения (за 14 дней);

Черновицкая область - 227,7;

Харьковская область - 212,9;

Ровенская область - 168,6;

Сумская область - 187,4;

Киев - 165,4.

Напомним, в больницах Украины более половины коек занято пациентами с COVID-19.
ForUm

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