По состоянию на 3 октября карантин в Украине готов ослабить только один регион. Наиболее благоприятная ситуация с распространением коронавируса остается в Кировоградской области.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
По данным министерства, в Кировоградской области показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за 14 дней составляет 19,9 - это ниже базового показателя, который равен 40. Кроме того, в области заполнено менее половины койко-мест в больницах для пациентов с COVID-19.
Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью обстоит в следующих регионах
Тернопольская область - 304,2 случая на 100 тысяч населения (за 14 дней);
Черновицкая область - 227,7;
Харьковская область - 212,9;
Ровенская область - 168,6;
Сумская область - 187,4;
Киев - 165,4.
Напомним, в больницах Украины более половины коек занято пациентами с COVID-19.
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