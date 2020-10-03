также в разделеОбщество
В воскресенье в Украине будет тепло, но с дождями 7
ВСУ: Самолет, которому предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26 7
НААУ обратилась к Президенту, ВРУ, КМУ и ВСП по судебной реформе 30
МВД: Боевики поджигали траву в Луганской области 14
СНБО поставит на учет пользователей ВКонтакте 11
COVID-19 в Украине: 4661 новый случай и 92 смерти 23
За минувшие сутки оккупанты четыре раза нарушили «перемирие» на Донбассе 7
На Луганщине ликвидирован один из очагов пожаров 38
2 октября. Картина дня 14
Кернес получил отрицательный тест на коронавирус 18
Родственникам начали выдавать тела погибших в катастрофе Ан-26 42
Украинцам обещают теплые выходные 11
Зеленский одобрил отмену ограничения зарплат в госкомпаниях 9
СБУ подозревают строительную компанию в отмывании 500 млн 10
Freedom House: Пандемия углубила кризис демократии по всему миру 10
На Харьковщине у сотрудника СБУ изъяли арсенал оружия и наркотики 10
МВД: Пожары на Луганщине локализованы 23
Аваков просит у Кабмина выделить из COVID-фонда еще 1,9 миллиарда 41

В больницах, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом, уже заполнено более половины выделенных для этих целей коек, сообщил в субботу, 3 октября, министр здравоохранения Максим Степанов.

На данный момент с коронавирусо госпитализированы 16 076 человек, из них за сутки - 877.

«Эта цифра увеличивается каждый день… Это говорит о том, что количество людей с протеканием болезни в тяжелой или средне-тяжелой форме растет… У нас заполняются койко-места, на сегодня это 53,9% в целом по Украине», - заявил Степанов.

В связи с этим министр подписал распоряжение о введении еще пяти больниц для лечения пациентов с коронавирусом.

Как сообщалось, сегодня в Украине в четвертый раз подряд обновлен антирекорд по числу новых случаев COVID-19 - 4661.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги