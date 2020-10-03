В больницах, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом, уже заполнено более половины выделенных для этих целей коек, сообщил в субботу, 3 октября, министр здравоохранения Максим Степанов.

На данный момент с коронавирусо госпитализированы 16 076 человек, из них за сутки - 877.

«Эта цифра увеличивается каждый день… Это говорит о том, что количество людей с протеканием болезни в тяжелой или средне-тяжелой форме растет… У нас заполняются койко-места, на сегодня это 53,9% в целом по Украине», - заявил Степанов.

В связи с этим министр подписал распоряжение о введении еще пяти больниц для лечения пациентов с коронавирусом.

Как сообщалось, сегодня в Украине в четвертый раз подряд обновлен антирекорд по числу новых случаев COVID-19 - 4661.