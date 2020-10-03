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Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас. У Азербайджана нет времени, чтобы ждать мирного урегулирования ситуации еще 30 лет.

Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, передает его пресс-служба.

По его словам, Армения добивается того, чтобы этот конфликт стал региональным.

«Вот почему они придумывают фейковые новости о некоторой иностранной поддержке Азербайджана. Но в то же время они сами хотят поддержки извне», - отметил Алиев.

Он добавил, что если бы сегодня определялся состав Минской группы ОБСЕ, то он был бы совсем другим.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этому конфликту и как можно скорее найти решение. Мы не в состоянии слушать такие заявления, как «прекрати, мы будем работать, мы будем вести переговоры, мы поможем». Мы слышали это много раз. У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас», - добавил Алиев.

Напомним, Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта.
ForUm

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