Фонд государственного имущества Украины, в управлении которого находится АО «Объединенная горно-химическая компания», на основании полученных фактов о нарушении и.о. председателя правления ОГХК Питером Дэвисом условий трудового контракта, освещенных в том числе в многочисленных обращениях народных депутатов Украины, Службы безопасности Украины и членов правления ОГХК относительно возможного ущерба имущественным интересам государства, выдал приказ о его увольнении. Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.

«В сентябре 2020 Дэвисом было принято единоличное решение возобновить продажу продукции Вольногорского горно-металлургического комбината, входящего в структуру ОГХК, компаниям, которые подконтрольны старому менеджменту ОГХК, отстраненному в начале текущего года из-за неэффективного управления и коррупции. Одновременно с этим Дэвис приказал остановить отгрузку продукции компаниям, которые являются добросовестными опытными участниками рынка, сотрудничают с ОГХК на условиях предоплаты по более высоким ценам, до выгрузки загруженных контейнеров. Указанные участники рынка обеспечивают ежемесячную покупку продукции ОГХК на сумму несколько миллионов долларов США», - отмечается в сообщении.

Возражения членов правления ОГХК против решения Дэвиса о продаже продукции компаниям, подконтрольным экс-менеджменту ОГХК, приняты не были. Контрагенты, покупающие продукцию ОГХК через добросовестных участников рынка, обратились к Дэвису с требованием немедленного возобновления поставок, чтобы избежать остановки их заводов в Европе и Турции, однако обратной реакции не было.

На Вольногорском ГМК, несмотря на утвержденное штатное расписание, в руководство были включены лица из состава предыдущего менеджмента. При этом заместитель директора по реализации готовой продукции УГМК, назначен новым правлением ОГХК, был фактически отстранен от процесса продаж, а на руководителя отдела сбыта оказывалось давление из-за попытки препятствовать выгрузке контейнеров, которые были предназначены для компаний, являющихся добросовестными участниками рынка.

За последние две недели Дэвис лично согласовал более десяти контрактов и дополнений к соглашениям с подконтрольными экс-менеджментом ОГХК компаниями. Кроме того, в течение последних десяти дней он подписал ряд приказов на отгрузку продукции в пользу подобных компаний.

«Дэвис фактически заблокировал деятельность правления ОГХК, похитив печать компании, прибегнув к единоличным действиям, которые привели к вымыванию финансовых ресурсов с ОГХК. Одним из последних распоряжений Дэвиса была инструкция о продаже 1 млн долларов США, которые были зарезервированы на счетах ОГХК для выплаты заработной платы, с последующим распоряжением осуществить платежи в пользу аффилированных с бывшим менеджментом ОГХК компаний», - сообщили в ФГИ.

Учитывая ситуацию, которая сложилась на ОГХК, Фонд государственного имущества Украины принял решение уволить Дэвиса с занимаемой должности. Выяснением всех обстоятельств его деятельности будут заниматься правоохранительные органы во взаимодействии с Фондом государственного имущества.