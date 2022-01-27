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Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко подал повторное заявление об увольнении по собственному желанию и пока не намерен занимать никаких должностей на государственной службе.

«Поскольку голосование сейчас не состоялось, я сразу же, находясь здесь (в Верховной Раде – ред.), написал повторное заявление об отставке по собственному желанию, с сегодняшней датой. Сейчас иду на комитет экономического развития, который рассмотрит это и даст в зал», - сказал Сенниченко журналистам в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

Он также заявил, что готов «в любом качестве - то ли советника, то ли просто эксперта» помогать своему преемнику на должности, «если политика приватизации и прозрачной аренды будут продолжаться», чтобы способствовать привлечению инвестиций и борьбе с коррупцией.

При этом он сказал, что не рассчитывает на другие должности, а намерен сейчас отдать «дань своим жене и детям».

«Буду делать то, что смогу, на благо Украины. У меня есть опыт, репутация и умения, но сейчас я не иду ни на какие государственные должности, ни в частном секторе. Время решит», - добавил Сенниченко.

Вместе с тем он отметил, что не находится на больничном, как об этом проинформировал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук перед началом рассмотрения вопроса об отставке.

«Я с ним просто виделся в больнице, но это был просто обычный осмотр», - сказал Сенниченко.

Кроме того, он подчеркнул, что его не приглашали в парламенте для отчета о выполненной работе на должности главы ФГИ.

«Если меня с утра не пригласили, то я и не пришел, но когда я увидел, что идут некорректные выступления в зале от некоторых политиков, когда не хватало голосов или была техническая ошибка, то я пришел, чтобы показать, что таково мое личное желание, что это моя добровольная отставка. Во-вторых, если нужно отчитаться о реальных результатах, чтобы не было фейков и манипуляций, поэтому я тут», - пояснил глава ФГИ.

Ранее сегодня, 27 января, Рада не смогла уволить Сенниченко с должности главы ФГИ.

Сенниченко занимал должность главы ФГИ с 19 сентября 2019 года. Заявление об увольнении по собственному желанию он написал 16 ноября 2021 года.

Сенниченко начал карьеру в 1997-м экономистом в Национальном банке Украины, где осуществлял управление проектами группы Всемирного банка в финансовом секторе. На протяжении 2000-2001 годов он работал в службе премьер-министра Украины на должности международного секретаря. Также занимал должность заместителя директора от Украины в Черноморском банке торговли и развития.
ForUm

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