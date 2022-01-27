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Верховная Рада не поддержала отставку Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).

Принятие соответствующего проекта постановления №6382 поддержали 223 народных депутата на пленарном заседании в четверг при необходимых 226 для принятия положительного решения, передает Интерфакс-Украина.

После голосования народный депутат Сергей Власенко заявил, что при голосовании у трех народных депутатов фракции «Батькивщина» не сработали кнопки – они голосовали, а система показала, что нет. По его словам, проголосовать не смогли Сергей Евтушок, Владимир Кабаченко и Иван Крулько.

В связи с этим Власенко попросил объявить перерыв для проверки корректности работы системы голосования.

После этого председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук по просьбе народных депутатов объявил получасовой перерыв в пленарном заседании, для выяснения всех технических причин, почему не сработали пульты депутатов.

Сенниченко занимал должность главы ФГИ с 19 сентября 2019 года. Заявление об увольнении по собственному желанию он написал 16 ноября 2021 года.

Сенниченко начал карьеру в 1997-м экономистом в Национальном банке Украины, где осуществлял управление проектами группы Всемирного банка в финансовом секторе. На протяжении 2000-2001 годов он работал в службе премьер-министра Украины на должности международного секретаря. Также занимал должность заместителя директора от Украины в Черноморском банке торговли и развития.
ForUm

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