Из-за постоянных попыток нынешнего президента США Дональда Трампа прервать или перекричать своего оппонента и ведущего, первые предвыборные дебаты кандидатов превратились в хаос уже в начале.

Модератор дебатов, ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес, в течение всего эфира с переменным успехом пытался перевести дискуссию в нормальный диалог, сообщает Укринформ.

В первые минуты дебатов, когда рассматривалась тема назначения судьи Верховного суда, Дональд Трамп начал громко прерывать Джо Байдена. Глава Белого дома даже обиделся на модератора его любимого телеканала, когда тот начал делать ему замечания.

Экс-вицепрезидент Байден во время выделенных ему минут ответы на вопросы, когда Трамп начал снова его прерывать, вернулся к оппоненту и сказал: «Может, ты заткнешься, человек?»

Позже, когда ситуация повторилась, Байден вновь высказался негативно в адрес Трампа: «Трудно и слово сказать, когда рядом стоит клоун».

В ответ Трамп заявил, что за Байден за 47 лет его пребывания в Сенате и Белом доме сделал меньше, чем он за три года его президентства.

Напомним, во вторник в Кливленде (штат Огайо, США) прошли первые теледебаты кандидатов на выборах президента США.