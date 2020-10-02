В апреле, сразу после распространения в медиа информации о возможном нарушении народным депутатом Александром Герегой требований закона Украины «О предотвращении коррупции», Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало мониторинг с целью проверки этой информации.

Как сообщает пресс-служба НАПК, полученные доказательства показали наличие в действиях Гереги признаков административных правонарушений, связанных с коррупцией.

В связи с этим агентство неоднократно приглашало народного депутата для дачи объяснений о сути совершенного правонарушения и составления, при наличии оснований, протокола об административном правонарушении.

«Сейчас Александр Герега игнорирует вызовы в НАПК», - говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля в Киев из КНР прибыл самолет «Мрия» с грузом, заказанным компанией «Эпицентр К». Одним из конечных бенефициарных владельцев этой компании является Александр Герега.

Среди доставленного товара были одноразовые медицинские маски и медицинская одежда, защитные очки и другие противоэпидемические товары.

Уже 28 апреля народный депутат направил Киевскому городскому голове Виталию Кличко письмо с предложением приобрести этот товар в компании «Эпицентр К». Такие же письма с официальной электронной почты народного депутата [email protected] поступили, в частности, городскому голове Днипра Борису Филатову и мэру Харькова Геннадию Кернесу.

Эти действия народный депутат Александр Герега совершил в условиях реального конфликта интересов, что является административным правонарушением, связанным с коррупцией.

Ответственность за такое нарушение предусмотрено ч. 2 ст. 172-7 КУоАП.

Для реализации процессуальных прав лица, привлекаемого к административной ответственности, НАПК приглашает Герегу прибыть в любое удобное время в течение рабочего дня 12, 13 или 15 октября.