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Привезенный в апреле самолетом «Мрия» медицинский груз был оплачен компанией «Эпицентр», президент Владимир Зеленский встречал его, поскольку самолет является гордостью Украины, а часть груза передавалась в больницы.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает Укринформ.

«Мы узнали о том, что одна из частных компаний – «Эпицентр» заказывает самолет «Мрия» у ГП «Антонов» и хочет привезти для себя коммерческий груз, но с тем, что они везут коммерческий груз - это маски, очки и костюмы защиты», - отметил он.

Заместитель руководителя ОП сообщил, что часть, более трети из этого груза - 2 млн медицинских масок, 70 тысяч одноразовых костюмов для врачей, 30 тысяч очков, «Эпицентр» передал в больницы по всей стране.

«При таких условиях президентом было принято решение, что надо встречать этот самолет, ведь, во-первых, это наша гордость – самолет  «Мрия», во-вторых, часть этого груза передается для наших врачей», - подчеркнул Тимошенко.

В то же время он напомнил, что президент в ходе общения с журналистами в аэропорту сказал, что часть груза - гуманитарная, а часть идет в аптеки и магазины, секретов в этом не было.

«Действительно, возможно надо было сказать сразу, что это «Эпицентр» или другая какая-то компания, может, мы сделали в этом ошибку, но я еще раз подчеркиваю: «Эпицентр» заплатил в государственный бюджет за самолет ГП «Антонов», привез груз за свои средства и часть этого груза передал в больницы. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что наши больницы получили средства защиты», - резюмировал Тимошенко.

Он добавил, что работа «Эпицентра» во время карантина происходила согласно постановлению правительства, однако, по его словам, компания нарушала во многих случаях условия и продавала не только те товары, которые есть в постановлении Кабмина, за что на них «практически каждый день составлялись и составляются административные протоколы о нарушениях и они платят штрафы».

На уточняющий вопрос ведущего, считает ли он, что можно нарушать и оплачивать штрафы, но если прибыль больше суммы штрафа, то ничего страшного, Тимошенко подчеркнул: «Если будет действительно уж очень большое количество этих нарушений, я думаю, Министерство внутренних дел будет с этим разбираться в каком-то другом порядке, не только просто штрафами».

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и народным депутатам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения у его компании «Эпицентр К». В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом «Мрия».

23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 «Мрия» с медицинским грузом. Самолет встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники.

В общей сложности «Мрия» привезла 103 тонны медицинского груза.

Тогда Зеленский заявлял, что «наша «Мрия» привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты».
ForUm

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