В Луганской области ликвидировали уже 116 пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. га, в населенных пунктах огнем повреждено более 250 зданий. По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, 17 - госпитализированы.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что пожары вызваны вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль. Полиция проверяет версию умышленного поджога.

Вчера, 30 сентября, заседание Трехсторонней контактной группы было сорвано из-за действий россиян, которые вели несанкционированную аудио и видеозапись встречи. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предположил, что россияне всегда пишут на видео заседания группы, однако поймать «на горячем» их удалось только вчера

По состоянию на 9:00 1 октября в Украине зафиксировано 4069 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 – это антирекорд по количеству новых больных за сутки.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отстранил от должности главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.

С сегодняшнего дня, 1 октября, украинцы не смогут использовать при расчетах наличными монеты номиналом 25 копеек и банкноты старых образцов до 2003 года.

Антимонопольный комитет признал нарушением Закона «О защите экономической конкуренции» согласованные действия (сговор) трех компаний при проведении аукциона по продаже кредитного требования, обеспечением которой является торговый комплекс на Окружной дороге Киева, известный как «Республика».