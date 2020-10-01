Вчера, 30 сентября, заседание Трехсторонней контактной группы было сорвано из-за действий россиян, которые вели несанкционированную аудио и видеозапись встречи. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По словам источника, действующий председатель ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау была вынуждена прервать заседание в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности. Делегация Украины в ТКГ поддержала позицию ОБСЕ.

Как рассказал источник, что российская сторона заявила, что вела несанкционированную аудио и видео запись работы ТКГ. Глава делегации РФ Борис Грызлов заявил о намерении в одностороннем порядке публиковать аудио и видео записи переговоров.

Грау предложила сделать паузу в работе ТКГ и провести внеочередное заседание, чтобы договориться о едином для всех участников кодексе поведения и информационной политики.

Напомним, 20 сентября глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал уполномоченного представителя РФ Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс и не ставить ультиматумов.