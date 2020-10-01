также в разделеПолитика
Зеленский: Украина заинтересована в сотрудничестве с Китаем в борьбе с COVID-19 5
Медведчук: Украинская власть доиграется до того, что по новым дорогам некому будет ездить 24
Кравчук – Грызлову: Мы не в СССР и не под Кремлем 55
Медведчук: Увольнение Фокина продемонстрировало примитивно-ограниченную позицию власти 44
Зеленский создал Совет социального развития регионов 23
Рада проведет одно заседание в октябре 15
Украина определилась, как будет называть Лукашенко 108
Зеленский вывел Фокина из ТКГ 99
Рада поддержала возвращение «пакета малыша» 31
Рабинович: Единственный план урегулирования ситуации на Донбассе – мирный план Медведчука 48
Нагорный Карабах: Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана 115
Нимченко: Зеленский и его команда намеренно саботировали заседание КСУ относительно неконституционности закона о рынке земли 24
Заявления Фокина по Донбассу неприятно поразили Офис президента 53
Ермак вступился за Фокина, но заявил, что тот должен уйти из ТКГ 40
В ТКГ ответили Фокину: Войну на территорию Украины принесла Россия 30
Аваков о Фокине: Махрового идиота нельзя прятать за старостью 32
Зеленский обещает «большую реставрацию» Украине 26
Комитет Рады будет просить Зеленского уволить Фокина 24

Вчера, 30 сентября, заседание Трехсторонней контактной группы было сорвано из-за действий россиян, которые вели несанкционированную аудио и видеозапись встречи. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По словам источника, действующий председатель ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау была вынуждена прервать заседание в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности. Делегация Украины в ТКГ поддержала позицию ОБСЕ.

Как рассказал источник, что российская сторона заявила, что вела несанкционированную аудио и видео запись работы ТКГ. Глава делегации РФ Борис Грызлов заявил о намерении в одностороннем порядке публиковать аудио и видео записи переговоров.

Грау предложила сделать паузу в работе ТКГ и провести внеочередное заседание, чтобы договориться о едином для всех участников кодексе поведения и информационной политики.

Напомним, 20 сентября глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал  уполномоченного представителя РФ Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс и не ставить ультиматумов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
37
Теги